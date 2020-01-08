السعودية | رابح صقر يتنازل عن عوده في تكريمه.. وهذا ما قاله

شكرا لقرائتكم رابح صقر يتنازل عن عوده في تكريمه.. وهذا ما قاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الفنان والملحن رابح صقر أحد أهم الأسماء المؤثرة في خارطة الأغنية الخليجية على مستوى الحفلات الغنائية، حتى بات رقماً ثابتاً في المهرجانات المحلية والإقليمية، وهو يملك شخصية فنية قوية وأصبح أكثر انفتاحاً على الموسيقى الغربية واللاتينية والإفريقية.

ويصر "الموسيقار أبو صقر"، منذ انطلاقته عام 1982 من محافظة الأحساء -شرق السعودية- عبر ألبوم "يا نسيم الليل"، على تقديم نفسه بشكل متجدد على مستوى الألحان والتنويع الموسيقي، ويعتبر أحد الفنانين القلائل الذين يمتلكون الجرأة في طرق ألوان موسيقية مختلفة، حيث يعتبر أول فناني الخليج تقديماً للون العراقي عبر أغنية "شوف ايش سوى" من ألبوم حمل اسم "مغرورة"، هذه الروح دفعت عددا من الفنانين لتكليفه بالإشراف على ألبوماتهم الموسيقية، وتولى المهمة رغم أنهم سبقوه في التجربة بسنوات، مثل الفنان عبدالكريم عبدالقادر في البومي "شفتك" و"البارحة"، وعبادي الجوهر في البوم "من عذابي" وكذلك الفنانة الراحلة "رباب".

وتأتي "ليلة صقر الأغنية الخليجية " تكريماً لمسيرة حافلة بالنجاحات للفنان رابح صقر يوم الجمعة القادم على مسرح فنان العرب محمد عبده. ومنذ طرح التذاكر، وفي فترة وجيزة، تم حجز جميع مقاعد الحفلة.

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ولعل الحديث عن أغنية "أنت ملك" التي حققت انتشاراً ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وصلت حتى عالمياً لما تميزت به الأغنية من كلمة ولحن وتوزيع موسيقى، أشرف عليها صقر بنفسه.

وأكد الفنان صقر أنه في ليلة تكريمه سيقوم بطرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل، وهي الآلة التي عزف بها أهم أعماله ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغاني الخالدة.

ويقول رابح عن عوده: "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به".

يشار إلى أن ليلة الصقر ستتضمن معرضاً خاصاً يحتوي على أهم مقتنيات الفنان رابح صقر التي لم يسبق أن تم عرضها، والتي شارك بها فنياً على المستويين المحلي والعربي.