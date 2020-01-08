السعودية | وزير الخارجية السعودي يلتقي سفراء دول مجموعة العشرين

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يلتقي سفراء دول مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض، الأربعاء، سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام 2020، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها سموه وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.

ورحب وزير الخارجية السعودي في كلمته برؤساء بعثات دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة السعودية للمجموعة، مؤكدًا أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة.