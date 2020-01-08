شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول رد إماراتي رسمي على تصريحات رسمية ايرانية نشرتها الـCNN تتوعد بقصف وتدمير مدينة دبي بالصواريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت حكومة دبي اليوم الأربعاء مزاعم بتهديدات إيرانية موجّهة للإمارة، وسط تأكيد إماراتي على أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، أن ما تم تداوله عن تهديدات إيرانية موجهة لإمارة دبي مجرد إشاعات ولا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية.

وأضاف المكتب أنه لم يصدر أيضاً مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، راجياً توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد مُجدداً أهمية عدم التصعيد مشيرة إلى أن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد نقلت تحذير إيران، بقصف كل من مدينة دبي الإماراتية، ومدينة حيفا المحتلة من قبل الإسرائيليين.

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عاجل : أول رد إماراتي رسمي على تصريحات رسمية ايرانية نشرتها الـCNN تتوعد بقصف وتدمير مدينة دبي بالصواريخ



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حيث توعد الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء بضرب "إسرائيل" و"حكومات حليفة" للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "إذا تحركت المقاتلات الأمريكية من قاعدة الظفرة لقصف إيران فعلى الإمارات أن تودع عهد الانتعاش الاقتصادي والسياحي".

ونقلت وسائل إعلام قولها عن قيادات في الحرس الثوري قالت: "سنقصف مدن إماراتية إذا تحركت طائرات أمريكية لقصف إيران من الإمارات".

وقال مراسل "NBC News" علي آروزي: "إيران تقول إن الموجة الثالثة من الصواريخ ستدمر دبي وحيفا، وستنطلق في حال وجود رد أمريكي".

من جهته قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الإمارات الأربعاء إن التمركز الأمني الأمريكي في البلاد لم يتغير.

وأضاف المتحدث لرويترز "التمركز الأمني الأمريكي في الإمارات لم يتغير".



وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه إيران.

وقالت صحيفة "صبح" الإيرانية إن ست طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "نحذر حلفاءنا الذين يستقبلون قواعد أمريكية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضدنا".