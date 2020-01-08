شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يكشف موجة الرد الإيراني التالية: أيام سوداء قادمة وقوات ضخمة تدخل دولة خليجية واشتعال حرب شاملة ومرعبة في 5دول عربية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد) شاهد.. لحظة وفاة ضابط في الحرس الملكي السعودي أثناء حفل الزفاف بـ”السيح” (فيديو صادم)

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