شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة الشهير أحمد منصور يفجر فضيحة مزلزلة حول الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية وينشر صورة محرجة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق للاعلامي الشهير أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، على تطورات الأحداث الجارية في المنطقة عقب اغتيال الأمريكيين لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني،

سخر منصور من "أسطورة" الصواريخ الإيرانية وخاصة الباليستية التي تهدد بها إيران بمحو أي معتدٍ.

ونشر "منصور" صورة لصاروخ باليستي إيراني تم إطلاقه فجر اليوم على قاعدة أمريكية في العراق، حيث ضل طريقه وسقط بعيدًا عن القاعدة بـ30 كيلو، كما أنه لم ينفجر.

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مذيع الجزيرة الشهير أحمد منصور يفجر فضيحة مزلزلة حول الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية وينشر صورة محرجة (شاهد)

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وكتب مذيع الجزيرة :" أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التى أطلقت ليلة أمس باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية فى العراق ضل طريقه وسقط بعيدا عن القاعدة بحوالى 30 كيلو مترًا".

من جانبه قال المحلل العراقي هشام الهاشمي، إن صواريخ إيران في أربيل لم تُحدث أي حفرة لأنها فارغة من عبوات تفجيرية.

وشنت إيران هجومًا صاروخًا لا يقل عن 10 صواريخ، على قاعدتين أمريكيتين في العراق، انتقامًا لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل في عملية جوية أمريكية بطائرة مسيرة على مطار بغداد برفقة آخرين من قيادات الحشد الشعبي في العراق، الجمعة الماضية.

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