شكرا لقرائتكم خبر عن ليست السعودية ولا قطر.. خبير سياسي يكشف عن الدولة الخليجية التي ستصبح كبش الفداء الأول للحرب المرتقبة بين إيران وأمريكا..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير والسياسي اليمني رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبدالسلام محمد، عن دولة خليجية ستكون هي الضحية في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال في تغريدة على "تويتر" يبدو أن الضحية في هذه الحرب هي الامارات، فالإيرانيون يقولون أن طائرات اماراتية انطلقت من قواعد اماراتية، والحرس الثوري يقول أنه سيضرب أي قاعدة ينطلق منها الهجوم".

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ليست السعودية ولا قطر.. خبير سياسي يكشف عن الدولة الخليجية التي ستصبح كبش الفداء الأول للحرب المرتقبة بين إيران وأمريكا..!

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وفي تغريدة أخرى قال عبدالسلام، بأن "قدرات ايران تتركز في المنظومة الصاروخية وقدرتها على إحداث فوضى في المنطقة بميلشياتها، أما قواتها الجوية والبحرية والبرية فمستواه ضعيف نتيجة الحصار الطويل".

لكنه عاد واستدرك قائلا: "إلا في حال قررت الصين وروسيا دعمها فان المنطقة ستشتعل وأكثر الخاسرين الخليج النفطي".

وقال البنتاغون، فجر الأربعاء، إن إيران شنت هجوما صاروخيا بالفعل على قوات أميركية وقوات التحالف في العراق، كاشفاً أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على القوات الأميركية في الأنبار وأربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ.