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عدن - ياسمين التهامي - تظهر الصور إحدى صواريخ ايران التي فشلت في الوصول إلى قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية حيث عثر على الصاروخ دون أن ينفجر قبل الوصول لهدفه بمسافة 30 كيلومتر تقريباً .

وسبق أن عرضت فضائية "العربية" السعودية لقطات من موقع سقوط الصواريخ االباليستية الإيرانية في القاعدة الأمريكية بالعراق "عين الأسد"،

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صور وحدث: مشاهد مرعبة لصاروخ ايراني ضخم سقط دون أن ينفجر وكان يستهدف قاعدة عين الاسد الأمريكية (شاهد)



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مشيرة إلى أنها أول صور تصل تظهر لحطام الصواريخ، التي انطلقت فجر اليوم من قاعدة كرمن شاه باتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكان التلفزيون الإيراني أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو المسئول عن تنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، اليوم الأربعاء، والتي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية، غربي البلاد بـ 6 صواريخ باليستية.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها القوات الأمريكية.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز بها القوات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق. ونقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن مصدر أمني قوله، إنه تم استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بـ 9 صواريخ.

وتم تداول مقطع الفيديو يظهر سقوط صواريخ، وقال مغردون على موقع "تويتر": إنه للقصف الذي استهدف القاعدة الأمريكية. وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.