بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. الداخلية تنفذ حكم القصاص بمواطن في المخواة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وقالت الداخلية، إن المدعو، علي بن عطية بن هيازع آل عطاف الغامدي – سعودي الجنسية -، أقدم على قَتل، سعد بن علي بن أحمد العمري الزهراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أسفر عن وفاته.

وأضافت، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأبانت أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم إلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل موروثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.