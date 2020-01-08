نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.
وقالت الداخلية، إن المدعو، علي بن عطية بن هيازع آل عطاف الغامدي – سعودي الجنسية -، أقدم على قَتل، سعد بن علي بن أحمد العمري الزهراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه ما أسفر عن وفاته.
وأضافت، أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأبانت أنه تم تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم إلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل موروثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بلوغ ورثة القتيل سن الرشد.. الداخلية تنفذ حكم القصاص بمواطن في المخواة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.