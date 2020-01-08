سياسي / رئيسة وزراء النرويج تصف الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين بالتصعيد الخطير



أوسلو 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

أعربت النرويج عن قلقها من الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قواتٍ أمريكيةً وقواتٍ للتحالف الدولي .

ووصفت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج القصف الهجوم الصاروخي بأنه تصعيد خطير, مؤكدةً أن أوسلو تتواصل مع الدول الأخرى الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لمناقشة الوضع .

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن.تي.بي" أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي دعا جميع الأطراف للتهدئة حتى لا يتصاعد الموقف ويخرج عن السيطرة.

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19:18ت م

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