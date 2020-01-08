السعودية اليوم / مديرا جامعتي أم القرى والملك فيصل يبحثان تطوير التعاون في مختلف المجالات



مكة المكرمة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

بحث معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، مع معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي والوفد المرافق له, سبل تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية وتفعيل الشراكات بين الجامعتين في جوانب ريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير جامعة أم القرى لوفد جامعة الملك فيصل بمكتبه بالمدينة الجامعية اليوم، بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الوهاب الرسيني والمشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغليث.

وأكد الدكتور محمد العوهلي، أن زيارتهم إلى جامعة أم القرى تُعد أولى سلسة الزيارات التي تعتزم جامعة الملك فيصل تنفيذها لجامعات المملكة، منوهاً بالخبرات التي تمتلكها الجامعة وتميزها في المجالات الابتكارية والريادية بجانب تميزها في العلوم الشرعية واللغة العربية.

وزار وفد جامعة الملك فيصل كلية طب الأسنان، اطلعوا خلال زيارته على مرافق ومعامل الكلية التعليمية المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وعلى سير العمل في المستشفى التعليمي المحتوي على أكثر من ٧٦ عيادة أسنان وعيادات خاصة للطوارئ وجراحة الفم والوجه والفكين.

كما قام الوفد بزيارة شركة وادي مكة للتقنية للتعرف على ما يحتويه الوادي من منتجات ابتكارية وريادية، بالإضافة إلى إسهامات الشركة في تطوير الاقتصاد المعرفي وتعزيز فكرة ريادة الأعمال والابتكار من خلال الاستثمار في العقل البشري ودعم الشركات الريادية الناشئة.

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18:37ت م

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