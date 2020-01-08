السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي الفائزين بجائزة التميز للإعلام الرياضي



الدمام 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالأمارة في الدمام اليوم, المحررين الصحفيين الفائزين بجائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م في فرع الإعلام الأولمبي، التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبيناً أن الإعلام المتخصص يسهم في نقل الصورة المشرقة لكل قطاع.

وأكد سمو أمير المنطقة أن الشباب السعودي قادر على المنافسة في مختلف المجالات، ومنها قطاع الإعلام الرياضي، الذي يشهد حضوراً مميزاً لوجوه عديدة، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل الجاد والمتقن من أجل المنافسة على جميع المستويات، والحرص على إيضاح التميز في القطاعات

بدورهما عبر الفائزان عبدالله بن جمعة الغزال من صحيفة عكاظ وحسام بن أحمد آل نصر من صحيفة الرياضية عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للعمل الإعلامي، وتحفيزه لمنسوبي وسائل الإعلام في المنطقة للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.

// انتهى //

15:15ت م

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الدمام 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالأمارة في الدمام اليوم, المحررين الصحفيين الفائزين بجائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م في فرع الإعلام الأولمبي، التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.ونوه سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبيناً أن الإعلام المتخصص يسهم في نقل الصورة المشرقة لكل قطاع.وأكد سمو أمير المنطقة أن الشباب السعودي قادر على المنافسة في مختلف المجالات، ومنها قطاع الإعلام الرياضي، الذي يشهد حضوراً مميزاً لوجوه عديدة، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل الجاد والمتقن من أجل المنافسة على جميع المستويات، والحرص على إيضاح التميز في القطاعات الرياضية في المملكة، مباركاً سموه لهما هذه الجائزة.بدورهما عبر الفائزان عبدالله بن جمعة الغزال من صحيفة عكاظ وحسام بن أحمد آل نصر من صحيفة الرياضية عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للعمل الإعلامي، وتحفيزه لمنسوبي وسائل الإعلام في المنطقة للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.// انتهى //15:15ت م0116

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