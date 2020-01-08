السعودية | لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض منجزاتها ومبادراتها في ستة مجالات

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير التربية والتعليم الإماراتي الأستاذ حسين إبراهيم الحمادي بمقر وزارة التعليم في الرياض اليوم, الاجتماع الثالث للجنة التنمية البشرية التكاملية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور أصحاب المعالي ووكلاء الوزارة من الجانبين وممثلين عن القطاعات المشتركة.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمعالي وزير التعليم الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، التي تعكس عزم القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها في جميع المجالات، مشيراً معاليه إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي يخطو بثبات نحو التكامل، والتنسيق المشترك لخدمة مصالح ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن الاجتماع يستعرض المنجزات المرحلية للجنة التنمية البشرية في مجالاتها الستة (التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب والفضاء)، موضحاً أن هذه المنجزات بدأت بتوقيع اتفاقيات بين عدد من الجامعات السعودية والإماراتية، واتفاقيات ضمن مبادرة منظومة التعليم الرقمي، وفي مجال التدريب المهني والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى ما جرى توقيعه اليوم من اتفاقيات في المجالين الإعلامي والصحي.

وأوضح معاليه أن الاجتماع يستكمل متابعة سير العمل في المبادرات المعتمدة لضمان تنفيذها، ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها ورفع التوصيات والتقارير للجنة التنفيذية للمجلس.

من جانبه نوه معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق الانسجام مع الإستراتيجية الوطنية لرؤية الإمارات ورؤية المملكة 2030.

وتطرق معاليه خلال حديثه إلى حجم المبادرات والمنجزات المتحققة والمدرجة ضمن أعمال ومسؤوليات لجنة التنمية البشرية، ودورها في بناء الإنسان، وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في شتى مجالات تنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن لجنة التنمية البشرية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يضطلع بمهام وأدوار تكاملية عظيمة في مجالات متعددة وطموحة، مثل الصحة والشباب والرياضة والفضاء والتعليم والثقافة.

وأشار إلى أن سقف الطموحات عال في تحقيق النجاح والتكامل لتحقيق رؤى القيادة والشعبين في البلدين الشقيقين؛ لنصبح عبر المجلس التنسيقي ولجانه المنبثقة رواد المنطقة ونموذج عالمي في التكامل والتعاون والنجاح.

بعد ذلك قدم منسقو مبادرات لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الستة عرضاً عن الإنجازات والمستجدات والتحديات والحلول المقترحة في المبادرات في الدورات السابقة، كما قدموا عرضاً عن المبادرات والمشاريع المستقبلية والمقترحة التي ستقدم ضمن أعمال الدورة الثالثة للمجلس، فيما نوقش الاعتراف الأكاديمي المتبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل للمجموعة الأولى من الجامعات من الطرفين.

إثر ذلك شهد معالي وزير التعليم السعودي ومعالي وزير التربية والتعليم الإماراتي توقيع اتفاقية بين شبكة قنوات وزارة التعليم (عين) مع مركز الإعلام التربوي الإماراتي، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الإمارات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات التنمية المشتركة بين البلدين في المجالات الصحية.

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو أول مجلس تنسيقي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجرى إنشاؤه في شهر مايو 2016 ضمن اتفاقية وقعها رئيسي المجلس سمو ولي العهد مع ولي عهد أبو ظبي لتعزيز تكامل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين؛ انطلاقاً من العلاقة الأخوية العميقة والروابط التاريخية، التي تعبر عن رغبة القيادتين الرشيدة في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر، وإطلاق المبادرات المشتركة.

وتتمحور مبادرات ومشروعات لجنة التنمية البشرية في توأمة مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء منظومة التعليم الرقمي، وتفعيل البرنامج المشترك للتدريب المهني التقني، وتشكيل فريق عمل تأسيسي لمجلس الشباب السعودي الإماراتي، بالإضافة إلى طرح عدد من المبادرات في مجالات كالرياضة، والثقافة، والصحة، والفضاء.

