السعودية | وزير الخارجية يلتقي سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:12 مساءً, 8 يناير 2020 م
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، سفراء ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام 2020، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي، وذلك في إطار ورشة العمل التي افتتحها سموه وتقيمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين.
ورحب سموه في كلمته بأصحاب السمو والسعادة رؤساء بعثات دول مجموعة العشرين لدى المملكة والدول المدعوة للحضور والمشاركة في برنامج رئاسة المملكة للمجموعة، مؤكدًا أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين وأهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف المجموعة.
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