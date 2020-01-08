أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 8\1\2020

ارتفاع كبير شهدته أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الايام الماضية، وهذا بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب بالتزامن مع الأوضاع السياسية الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في السعودية بشكل مستمر لمعرفة المستجدات، ولذلك نستعرض عليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء ارتفاع ملحوظ، بعد ارتفاع سعر الذهب عالميا بالتزامن مع ضرب إيران لقاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الامريكية بالعراق فجر اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 192.30 ريال مقابل 51.26 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 176.28 ريال مقابل 46.99 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 168.27ريال مقابل 44.86 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 144.23ريال مقابل 38.45 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 112.18 ريال مقابل 29.90 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 96.99 ريال مقابل 25.63 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.346 ريال مقابل 358.58 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 192.301 ريال مقابل 51.264 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.981 ريال مقابل 1.594 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بفعل صعود الذهب عالميا بسبب الاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي بين أمريكا وإيران وأيضاً الأوضاع السارية في الشرق الأوسط.