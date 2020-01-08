شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لمواطنة بأحد المطارات يثير اعجاب رئيس "الطيران المدني " .. ماذا فعلت ؟ والان نبدء بالتفاصيل

حظي فيديو نشره مواطن لوالدته في أحد المطارات في المملكة إعجاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي المنصوري ، حيث عبر في تغريدة له " الإحساس بالمسؤولية .. هو عادة شعب المملكة "

وواصل فيها شكره للمواطن محمد العمار لتوثيق سلوك والدته حيث اتضح من الفيديو قيام الوالده بتنظيف الطاولة بعد الانتهاء من تناول الطعام في صالة المطار .

وتفاعل المغردين حيال هذه التغريدة وأبدو إعجابهم فيها، وحسن تصرف الأم وحسها بالمسؤولية ، وإشادة رئيس هيئة الطيران المدني، وتأكيدة بالتواصل مع الأسرة للاحتفاء بتصرف الأم.