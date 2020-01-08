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منافسات بيرق المؤسس تضاعف أرباح الباعة 1000 %
في لون الصفر بمهرجان الإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي تجري فعالياته في الصياهد اليومين الماضيين تدفق آلاف الجماهير الحاضرة لمواكبة مسيرة منقيات الصفر المتنافسة غدًا الخميس على “بيرق المؤسس” الأمر الذي ساهم في رفع مبيعات المحلات التجارية في محيط المهرجان.
وأكد عدد من باعة المحلات بشارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ارتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين بنسبة 1000 % مشيرين إلى أن أرباح العشرين يومًا الماضية تم الحصول عليها في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر.
وقال محمد حسن صاحب محل “كوفي”: “شهدت اليومين الماضيين تضاعف الأرباح 1000% فجميع ما تم تحصيله من أرباح طيلة الأيام الماضية حصلنا عليه في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر”، وأردف:” طوال 20 يومًا بعت بعشرة آلاف ريال، وفي يوم واحد كسبت هذا المبلغ”.
وأشار إبراهيم محمد صاحب بوفيه أن الأيام الماضية شهدت تواجد آلاف المواطنين السعوديين وتزايد طلبات الشراء بشكل كبير الأمر الذي دفعنا للعمل 24 ساعة متواصلة حيث لم نشاهد مثل هذا التواجد من قبل والأرباح بآلاف الريالات في يوم واحد.
وكانت منقيات فئة الصفر المتنافسة على بيرق المؤسس قد حظيت بحضور جماهير غفير صاحب مسيراتها أثناء توجهها أمس الثلاثاء لحظائر الكشف المبدئي قبل العرض على لجان التحكيم.
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