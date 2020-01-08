موعد محاكمة لص الآثار التركي .. وهذه العقوبة المتوقعة

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حددت المحكمة الجزائية بمكة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري لمحاكمة الوافد التركي المتهم بمحاولة سرقة الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين مؤخرًا.

وقال المحامي فايز السلمي في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية إن ما قام به المتهم يعد مخالفًا للأنظمة ويعاقب شرعًا حسب النظام لافتًا إلى أنه سيعاقب استنادًا للمادة الثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية.

Advertisements

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في نوفمبر 2019 على وافد من الجنسية التركية، حاول سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وأوضحت الجهات الأمنية حينها أن اللص التركي تسلل إلى المعرض في منطقة أم الجود، محاولًا سرقة بعض الآثار، وألقت القبض عليه، بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة.

ويبعد معرض عمارة الحرمين الشريفين عن المسجد الحرام بمسافة 9 كيلومترات، وهو أحد المتاحف المهمة بمنطقة مكة المكرمة، ويتبع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتأسس في عام 1999، وهو معرض يُعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور.

ويتكوّن المعرض من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على