ابن دغيثر والدبوس ضمن 6 متنافسين على بيرق المؤسس

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيكون الجمهور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على موعدٍ غدًا الخميس بالإثارة والمنافسة القوية حينما يعرض 6 ملاك منقياتهم في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر.

وينتظر أن تأتي المنافسة قوية عطفًا على ما تتمتع به هذه الفئة في مسابقات الصفر من اهتمام وتحديات بين الملاك، خاصة المنافسة الشريفة والجميلة والمثيرة التي تجمع المالك السعودي إهلال عايض دغيثر العتيبي، والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس.

يذكر أن منافسات فئة الصفر انطلقت أمس بمسابقة 30 شلفا ولي العهد، فيما أقيمت اليوم مسابقة 50 على سيف الملك، وتشهد منافسات الصفر اهتمامًا كبيرًا من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجميع بين العديد من المتنافسين.

المشاركون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس

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2- محمد عبدالله علي العامري

3- إهلال عايض دغيثر العتيبي

4- محمد ناصر حسن العجمي

5- محمد فواز الويط الحارثي

6- غازي صالح بن مشنوطة العتيبي

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