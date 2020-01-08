2020-01-08

توقع حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تشهد المملكة حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، خلال الأسبوع المقبل، تشمل جنوب غرب السعودية وتمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان تعمل على هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار.

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وتشتد الهطولات المطرية على مرتفعات جنوب غرب المملكة اعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر وعصر الخميس حيث تهطل زخات رعدية غزيرة من المطر تترافق بهطول البرد، وبالتالي تكون الفرصة عالية لحدوث السيول وفيضان الأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

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