الكويتي الجبري يخطف سيف الملك لون الصفر‎ بمهرجان الإبل

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خطف الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري المركز الأول في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر، التي أقيمت اليوم الأربعاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وسط حضور جماهيري كبير.
وشهدت المسابقة تنافسًا مثيرًا بين كويتيين وعشرة ملاك سعوديين، واستطاع عبدالله فهد عبدالله الشريع تحقيق المركز الثاني، فيما حل سامي عبدالله هديب العتيبي في المركز الثالث، وجاء مسعود سعود مفلح الشيباني في المركز الرابع، وحل صاطي منور عويتق المطيري خامسًا.
وكانت منافسات الصفر انطلقت أمس من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، وتختتم غدٍ بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.
وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:
1- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري
2- عبدالله فهد عبدالله الشريع
3- سامي عبدالله هديب العتيبي
4- مسعد سعود مفلح الشيباني
5- صاطي منور عويتق المطيري
6- سلطان محمد علي السبيعي
7- ناصر علي عبيد العجمي
8- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري
9- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان
10- همل عايض همل العتيبي
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