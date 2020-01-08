السعودية | إدارة "جدة داون تاون" تسرح موظفين "أقرباء" مدير سابق

شكرا لقرائتكم إدارة "جدة داون تاون" تسرح موظفين "أقرباء" مدير سابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن مجلس إدارة مشروع "جدة داون تاون" قد رصدت أوجه فساد باستغلال أحد القيادات السابقة لصلاحياته بتوظيفه لأقربائه "غير المؤهلين" ضمن فريق الإدارة العليا والإشرافية على المشروع.

وعلى إثر نتائج التحقيق، قررت إدارة المشروع إنهاء عقودهم مستندة على أن توظيفهم تم بطرق غير نظامية وأنهم ليسوا مؤهلين لتلك الوظائف العليا، مؤكدة أن التعيينات المقبلة ستتم بحسب معيار الكفاءة فقط.

كما أقرت إدارة المشروع بعد التحقيق عدة قرارات أهمها: إعادة تقييم كافة التعيينات السابقة، وسعودة الإدارات العليا والإشرافية بالكامل، وسعودة الوظائف الفنية بنسبة 75%، بالإضافة إلى توفير "1256" وظيفة للسعوديين اعتباراً من شهر إبريل المقبل.

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يُذكر أن مجلس إدارة مشروع "جدة داون تاون" قد أصدر قبل أيام قراراً بتعيين المهندس عمر الزهراني مديراً تنفيذياً (مكلفاً) بصفة مؤقتة، لحين تعيين مدير تنفيذي جديد أو قرار بالتمديد له.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح "جدة داون تاون الجديدة".

ويهدف المشروع إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.