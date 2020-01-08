شكرا لقرائتكم خبر عن ماعلاقة زوج نانسي عجرم بالهجوم الإيراني على قاعدة ”عين الأسد” الأمريكية في العراق؟!.. فيصل القاسم يفضح إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الإعلامي البارز في قناة الجزيرة الفضائية، فيصل القاسم، من الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل الأمريكيتين، في العراق.

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ماعلاقة زوج نانسي عجرم بالهجوم الإيراني على قاعدة ”عين الأسد” الأمريكية في العراق؟!.. فيصل القاسم يفضح إيران

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ففي تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن"، نشر القاسم استفتاء حول أيهما أقوى: رد زوج نانسي عجرم على اللص الذي اقتحم منزلهما، أم الرد الإيراني على مقتل سليماني؟.

النتيجة كانت مذهلة، حيث صوت 91% بأن رد زوج نانسي عجرم أقوى، فيما ال9% رأوا أن رد القوة الصاروخية لإيران هو الأقوى!.

وكانت إيران أعلنت أن هجومها أسفر عن مقتل مالا يقل عن 80جنديًا أمريكيا، وإصابة قرابة ال200 بجروح ، الأمر الذي نفته واشنطن واعتبرته كذب، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابة تذكر.

فيما مصادر أخرى أكدت أن طهران أعلمت الأمريكان بالهجوم قبل تنفيذه، خشية وقوع ضحايا يستوجب رد أمريكي عنيف.