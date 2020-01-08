شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الزيارة الأولى والأخيرة للجنرال قاسم سليماني إلى اليمن.. ”لمساعدة إخوانه الثوار”.. المفاجأة كانت في توقيتها..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن تفاصيل زيارة "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، والتي كانت في 2015 حسب المصادر.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : أول رد للبنتاغون على القصف الصاروخي الإيراني العنيف الذي استهدف القواعد الأمريكية في العراق (تفاصيل)

إيران تضرب نفسها بـ4 صواريخ باليستية .. شاهد كيف كانت النهاية! (تفاصيل صادمة)

ماعلاقة زوج نانسي عجرم بالهجوم الإيراني على قاعدة ”عين الأسد” الأمريكية في العراق؟!.. فيصل القاسم يفضح إيران

دولة عربية تبدأ بتنفيذ قرار جديد يقضي بترحيل المغتربين اليمنيين نهائيا من أراضيها بشكلٍ صادم ومفاجئ (وثيقة رسمية)



عاجل.. الشلل يضرب مطارات الإمارات بعد ضرب قواعد أمريكية.. وهذا مايحدث الآن



عاجل : إيران تعلن قصف القواعد الأمريكية في السعودية والإمارات وأمريكا ترد فورًا.. ماذا يحدث الآن؟



Advertisements

شاهد.. إسقاط أول طائرة في سماء طهران بعد تحليقها فوق مطار الخميني ومصرع من بداخلها..شاهد كيف اشتعلت في الهواء (فيديو)



(رحاب).. فنانة سعودية منقبة تلفت الأنظار وتخطو بسرعة نحو النجومية العالمية في أول مشاركة لها بكرنفال غنائي (شاهد الفيديو)

شاهد.. الجنود في القاعدة الأمريكية بالعراق يستغيثون من القصف الإيراني ويرددون ”الشهادتين” (فيديو)

وسيم يوسف: المرأة ’’الحائض’’ يجوز لها أن تمارس هذه الرغبة إن أرادت والأفضل في الليل! (فيديو)

وذكرت المصادر، أن قاسم سليماني زار اليمن للمرة الأولى والوحيدة في حياته عام 2015، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وكان قد أكد وزير الخارجية اليمني الأسبق، رياض ياسين، في 31 مارس 2015، أن الجنرال الإيراني موجود في اليمن.

وقال ياسين، في حوار له مع قناة "الحدث" ، رداً على تقارير إعلامية متضاربة حول مكان سليماني آنذاك: "قاسم سليماني موجود فعلياً في اليمن".

وفي السياق نفسه، قالت قناة "BBC" البريطانية حينها، إن سليماني وصل إلى صنعاء بعد مرور 48 ساعة فقط على انطلاق عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية والإمارات في اليمن دعماً للحكومة الشرعية ضد الحوثيين.

كما ذكر موقع "نماينده" المقرب من التيار المتشدد من البرلمان الإيراني يومها، أن سليماني وصل إلى اليمن "لمساعدة إخوانه الثوار هناك من أجل مواجهة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية.



وأكدت مصادر سياسية أن قاسم سليماني كان قد أشرف بشكل مباشرعلى عملية انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014 .

وبحسب المصادر، فقد دعم سليماني مليشيا الحوثي حينها بأسلحة نوعية وخبراء من الحرس الثوري وحزب الله.