شاهد: رجال “مدني جدة” ينجحون في إقناع شخص حاول الانتحار بطريق الحرمين

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة مساء أمس الثلاثاء في إقناع شخص، اعتلى لوحة دعائية بتقاطع شارع فلسطين مع طريق الحرمين، بالنزول، بعد أن نصبوا وسائد هوائية، وأحضروا عربات بمساندة فرق الإنقاذ، وبدؤوا في إقناعه بعد أن حاول الانتحار وإلقاء نفسه.
وقد حضرت الجهات الأمنية ذات العلاقة، وفرقة من الهلال الأحمر، واستجاب الرجل للنداءات، ونزل من سلالم اللوحة.
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