خطة لامتلاك 50 طائرة عمودية وإطلاق رحلات للسياح وضيوف الرحمن بالمروحيات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة، يحيى الغريبي، أن شركته تهدف إلى امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، في مكتبه بقصر الحكم أمس (الثلاثاء)، الغريبي، وعدداً من قيادات شركة الطائرات المروحية.
وأكد الغريبي عزم الشركة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات، ومن أهمها تطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
واشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الرحلات السياحية، وكذلك رحلات خاصة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي.
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