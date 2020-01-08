السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يكرّم أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات المنطقة



بريدة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات المنطقة نظير جهود لجان التنمية في تعزيز السياحة بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وتسلّم سموه تقرير أداء اللجان بالمنطقة الذي اشتمل على 118 اجتماعاً و 111 زيارة ميدانية, قدموا من خلالها 100 مبادرة وفعالية ومهرجان بالمنطقة, وتفعيل دور المرشدين السياحيين بالمنطقة الذي اشتمل عددهم 54 مرشداً ومرشدة.

ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع, مشيداً بما تقدمه لجان التنمية السياحية بقيادة محافظي المنطقة وجهود أمناءها وأعضاءها من أنشطة متعددة متنوعة, مثمناً دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير وتعزيز قطاع السياحة بالمملكة.

ووجه سموه بإطلاق جائزة لأفضل لجنة تنمية سياحية بالمنطقة تحت إشراف فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة, مشيراً إلى أن الفعاليات السياحية بالمنطقة تنعكس إيجابيتها على أبناء هذه المنطقة عبر تعزيز فرص العمل واكتساب العديد من الخبرات, بالإضافة إلى الدور الرئيسي وهو إيجاد فعاليات متنوعة لأهالي المنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل الدور الكبير الذي يقدمه القطاع الخاص عبر دعم وتعزيز تلك اللجان من خلال مبادراته لخلق تظاهرة ترتسم روحها على زوار المنطقة ومحافظاتها, مشدداً على مضاعفة الجهود عبر تفعيل الدور المناط للجان التنمية لتكون خادمة لما تزخر به المنطقة من أرث ثقافي سياحي تراثي وتعزيز الهوية والمناشط والفعاليات الجاذبة بشكل مستمر, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم أمناء لجان التنمية السياحية بمحافظات المنطقة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لتعزيز إقامة المناشط السياحية بمحافظات المنطقة, مؤكدين أن الجهود ستتضاعف في خدمة زوار المنطقة وأسرها وأبناءها من خلال التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية والخاصة والتطوير المستمر لما يقدم من مهرجانات نوعية عبر ما تمتلكه محافظات المنطقة من مقومات.

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16:05ت م

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