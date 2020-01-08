السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الشيخ عبدالعزيز الفوزان



بريدة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم, المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم المكلف الشيخ عبدالعزيز الفوزان، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مشرفاً عاماً على اللجنة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به، مباركاً سموه له هذا التكليف, مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، منوهاً بتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة لخدمة أهدافها الاجتماعية والإصلاحية للتعامل مع القضايا.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم مثل هذه اللجان التي تعنى بالإصلاح بين أفراد المجتمع وحل الكثير من القضايا الواردة إليها.

من جانبه أوضح المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة القصيم المكلف الشيخ عبدالعزيز الفوزان، أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها لخدمة المجتمع والعمل على حل القضايا والإصلاح بين جميع الأطراف بما يتوافق مع توجيهات سمو أمير المنطقة ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والمحاكم وجميع الإدارات الحكومية بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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16:01ت م

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