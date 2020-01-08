

الدمام 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مؤخراً, حزمة من ورش العمل الموجهة للمفتشين الميدانيين، وانطلقت في مرحلتها الأولى بمكاتب العمل بالدمام والخبر والأحساء وفي مرحلتها الثانية بمكاتب العمل بالقطيف والجبيل والخفجي والأخيرة برأس تنورة وحفر الباطن وبقيق.

وتهدف هذه الورش التي قدمها المدربين محمد القطان ومرتضى المهنا لتطوير عمل المفتشين بالميدان وتماشياً مع القرارات الجديدة للوزارة، باعتبار المفتش سفيراً وممثلاً للوزارة في الميدان، فيما جرى إعدادها حسب عدة مؤشرات من سوق العمل وإدارات المكاتب واحتياج المفتشين والمفتشات لها.

واشتملت المؤشرات على دليل توطين القطاع السياحي - المرحلة الأولى -، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية من قبل المفتشين، وسلوكيات وصلاحيات ودور ومحظورات التفتيش، وطريقة التعامل مع المفتشين في حالة ارتكاب محظور حسب النظام، وإعداد التقارير من قبل المفتش وتدقيقها من قبل رئيس القسم و شرح معادلة التفتيش.

يذكر أن إدارة التفتيش بفرع الوزارة مستمرة في تقديم ورش العمل التي تسهم في رفع كفاءة التفتيش بالمنطقة.

// انتهى //

15:50ت م

0125





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عمل وتنمية الشرقية ينفذ حزمة ورش عمل موجهه للمفتشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.