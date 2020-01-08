السعودية اليوم / تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى بالزاهر



مكة المكرمة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، بمقر الطالبات بالزاهر، مبنى "ز" لطالبات الدراسات العليا، بعد انتهاء مشروع تأهيل المبنى، بإشراف معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وتنفيذ شركة وادي مكة العقارية، بحضور عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة العقارية الدكتور وديع برقاوي، وعدد من وكلاء ووكيلات الجامعة.

واطلع معالي مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي 18 قاعة دراسية و 4 معامل مهيئة بجميع المتطلبات والامكانيات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهم يوما دراسيًا متكاملاً، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ 404 طالبة، واستغرق تنفيذه مدة 48 يومًا مايعادل 468 ساعة عمل، بمساهمة 38 من مهندسي وعاملي شركة وادي مكة العقارية.

ونوه الدكتور الشاعري، بدعم ومتابعة معالي المدير لأعمال المشروع الذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، ويعين الطالبات على إكمال مسيرتهم التعليمية في الدراسات العليا بسهولة ويسر وخلق جو دراسي وإبداعي يحفزهم للمزيد من الانجاز والعطاء.

// انتهى //

15:28ت م

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