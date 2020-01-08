السعودية اليوم / ممرات المشاة بمحافظة جدة تستهوي العوائل مع إطلالة إجازة نصف العام/ إضافة أولى واخيرة

جدة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستُعد ممرات المشاة التي تم تشييدها في مختلف أرجاء محافظة جدة متنفسات تستهوي العوائل والشباب وخاصة من محبذي رياضة المشي بشكل يومي مع إطلالة إجازة نصف العام الدراسي ، والتي يبلغ عددها 23 ممشاً مزودة بأجهزة رياضية وأدوات اللياقة البدنية الملائمة لمختلف الأعمار وذلك في تمازج بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه عبر ما تشتمل عليه من تجهيزات مختلفة ، حيث يصل إجمالي أطوالها لحوالي 49.000 متر .وتتميز هذه الممرات بتوافر مواقف للسيارات العامة ، ومواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ومناطق ألعاب أطفال ، وجلسات للعوائل والشباب ، ومسار للمكفوفين ، فيما يُعد ممشى واجهة جدة البحرية هو أطول مماشي جدة بطول 4500 متر ، وعرض 10 أمتار ، يليه ممشى حي الأمير فواز بنفس الطول وعرض 15 متراً ، أما من حيث العرض فيعد ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد هو الأكثر عرضاً بين 25 و75 متراً ، يليه ممشى الرحاب الذي يبلغ عرضه بين 24 و42 متراً .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن مشاريع ممرات المشاة من المشاريع الحيوية التي تأتي ضمن استراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع تحسن جودة الحياة وتعزز الصحة العامة ، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار محافظة جدة ، مشيراً إلى أن ممرات المشاة ، تعمل على تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة ، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، مضيفا بانه يجري الآن العمل على تنفيذ 3 ممرات جديدة في حي القرينية وحي الياقوت والحرازات.وأشار إلى أنه جرى تطبيق نظام جديد في المواد التي تستخدمها أمانة محافظة جدة عند إنشاء المماشي ، حيث يُضاف لها "الرابر" ، ووضع المطبات في الشوارع المحيطة بها ، لتهدئة سرعة السيارات المارة إلى جانب أنه من ضمن المعايير الخاصة بالمماشي والتي حرصت أمانة جدة على تطبيقها ، أن تكون خالية من العوائق والبروزات ، وأرضيتها من مواد خشنة ، إضافة إلى تزويدها بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة.// يتبع //15:07ت م0114

عام / ممرات المشاة بمحافظة جدة تستهوي العوائل مع إطلالة إجازة نصف العام/ إضافة أولى واخيرة

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة حرصت على عدم وضع أغطية الصرف الصحي، والتمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة ، وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة ، وذلك لتبقى رياضة المشي ظاهرة متنامية يقبل عليها الناس من مختلف الأعمار ، وممارستها من هواة المشي في الهواء الطلق.

وأضاف أن أمانة محافظة جدة عمدت وضمن خططها لتشييد ممرات المشاة لتشجير المماشي التي وزراعتها ووضع مقاعد للاستراحة فيها ، وتنفيذها بطريقة مميزة ونموذجية ، عبر وضع اللوحات الإرشادية بالنصائح الرياضية خدمة للراغبين بممارسة هذه رياضية المشي من مختلف شرائح المجتمع.

وفيما يتعلق بفوائد ممارسة رياضة المشي الصحية أكد المتخصص في أمراض القلب والشرايين الدكتور محمد رفعت أن رياضة المشي هي من أفضل وأهم أنواع الرياضة وأهم الوسائل للوقاية من أمراض الروماتيزم والمفاصل وتصلب الشرايين ، مفيداً أن المشي في الهواء الطلق أفضل بكثير من المشي على السير الكهربائي وذلك لوجود نسبة أوكسجين أعلى.

وحذر من المشي بدرجة حرارة أكثر من 35 درجة مئوية ، وبين أن ليس للتعرق علاقة بخفض الوزن وحرق الدهون فالتعرق هو عبارة عن معادن وسوائل تخرج من الجسم وليس لها علاقة بالسعرات الموجودة في الجسم ، كما يعمل المشي على تقليل دهون الجسم وخفض معدل نبض القلب عند الراحة ، وخفض مستوى الكولسترول في الدم.

وأشار إلى أن ممارسة رياضة المشي تحافظ على رشاقة الجسم ولياقته ، فالذين يُمارسون المشي بصورةٍ يوميةٍ أو مُنتظمة ، غير مُعرضين للإصابة بالبدانة أو زيادة الوزن، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون المشي، أو الرياضة بشكلٍ عام ، إلى جانب أن المشي يساهم في دعم وظائف الدماغ وتحسينها وتقوية الذاكرة بشكلٍ كبير .

وتحدث المواطن محمد غالب الشريف عن ممارسته لرياضة المشي قائلاً : يعد بعد العصر حتى المغرب من الأوقات المناسبة لديَّ لممارسة رياضة المشي وذلك لمدة ساعة ، ومن ثم الاستفادة من استخدام الأدوات الرياضية التي وفرتها الأمانة ضمن تجهيزات هذه المماشي ، التي أدعو للحفاظ عليها وعدم العبث بها حتى تكون متاحة للجميع.

وقالت بدرية عمر أحمد : إن رياضة المشي من أكثر أنواع الرياضات المفضلة لدي ، وذلك لسهولة القيام بها وممارستها ، إلى جانب فوائدها الصحية العديدة ، وتشكل هذه الممشاي نقلة حضارية تزين واجهة المدينة وتحفز على ممارسة هذه الرياضة ذات الفوائد الجمة على الصحة الجسدية ، أو النفسية لأن المشي يتخلّص من الضغوط النفسية، ويُحسن الحالة المزاجية للشخص بصورةٍ كبيرة.

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