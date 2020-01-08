السعودية اليوم / استئناف الحركة الملاحية بميناء شرم الشيخ



القاهرة 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استئناف حركة الملاحة بميناء شرم الشيخ البحري اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأنه تم انتظام الحركة الملاحية والأنشطة البحرية وأعمال الشحن والتفريغ بمواني الهيئة بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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15:05ت م

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