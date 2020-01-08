السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 45 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

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14:50ت م

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