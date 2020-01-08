السعودية اليوم / وكالة الأنباء الكويتية تنفي قطعيًا نشرها تصريحًا لوزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية



الكويت 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

نفت وكالة الأنباء الكويتية قطعيًا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن وشددت على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفتت ( كونا ) وفق ما بثته اليوم، انتباه مشتركيها ومتابعيها على الموقع الالكتروني إلى أنه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مساءلة أي جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

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14:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.