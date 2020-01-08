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المملكة ترحل 132 عاملًا بنغلاديشيًا في 24 ساعة
767 عاملًا بنغلاديشيًا تم ترحيلهم في أسبوع
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
هبطت رحلتان من الخطوط الجوية السعودية، SV 804 و SV 802، في مطار حضرة شاه جلال الدولي، مساء يوم الثلاثاء وفجر يوم الأربعاء، لترحيل نحو 132 عاملًا بنغلاديشيًا، بينهم خمس نساء من المملكة.
وبحسب موقع دكا تريبيون، كان تم إعادة 767 عاملًا بنغلاديشيًا، من بينهم 40 امرأة إلى بلادهم في الأسبوع الأول من العام الجديد.
وقال شريفول حسن، رئيس برنامج الهجرة إن السعودية رحلت العديد من العمال البنغلاديشيين، مضيفًا أن نحو 1200 عاملة مهاجرة عادت من المملكة العام الماضي بعد ادعائهن التعرض للتعذيب على أيدي أصحاب عملهن، مثل العاملة التي تُعرف باسم حسنة.
وفي المجمل، تم ترحيل نحو 60 ألف عامل مهاجر من الشرق الأوسط وماليزيا خلال هذه الفترة، كما تلقت بنغلاديش 3838 جثة من العمال المهاجرين وهو أعلى رقم في 15 سنة.
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