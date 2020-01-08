سهم أرامكو يغلق عند 34.20 ريال

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو اليوم منخفضًا 0.15 ريال أي ما يعادل 0.44% من قيمته ليغلق عند 34.20 ريال.

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وبلغت الكمية المتداولة خلال جلسة اليوم 18,306,181 سهمًا من أسهم أرامكو بقيمة 624,262,194.10 ريالات فيما بلغ عدد الصفقات 15,242 صفقة.

وأغلق سهم أرامكو يوم أمس عند 34.35 لكنه افتتح منخفضًا عند 34 ريالًا وهو الحد الأدنى الذي سجله في جلسة اليوم.

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