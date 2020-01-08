- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم القريات تسجل درجة الحرارة الأدنى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القريات تسجل درجة الحرارة الأدنى اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت محافظة القريات اليوم أدنى درجات الحرارة في المملكة حيث بلغت درجتين مئويتين فيما سجلت طريف ثلاث درجات.
وفي حائل بلغت درجة الحرارة اليوم 4 درجات بينما سجلت 5 درجات مئوية في سكاكا.
ومن المرجح أن يستمر التراجع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع بسبب تعرض المملكة لكتلة هوائية باردة تطال معظم المناطق.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القريات تسجل درجة الحرارة الأدنى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.