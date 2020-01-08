تدشين مبنى طالبات الدراسات العليا بمقر جامعة أم القرى بالزاهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، بمقر الطالبات بالزاهر، مبنى "ز" لطالبات الدراسات العليا، بعد انتهاء مشروع تأهيل المبنى، بإشراف معهد البحوث والدراسات الاستشارية، وتنفيذ شركة وادي مكة العقارية، بحضور عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة العقارية الدكتور وديع برقاوي، وعدد من وكلاء ووكيلات الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على مرافق المبنى التي تحتوي 18 قاعة دراسية و4 معامل مهيئة بجميع المتطلبات والإمكانات التي توفر للطالبات بيئة محفزة قادرة على منحهن يوما دراسيا متكاملا، ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، كما تقدر طاقة المبنى الاستيعابية بـ 404 طالبات، واستغرق تنفيذه مدة 48 يوما، مايعادل 468 ساعة عمل، بمساهمة 38 من مهندسي وعاملي شركة وادي مكة العقارية.

ونوه الدكتور الشاعري بدعم ومتابعة المدير لأعمال المشروع الذي يوفر بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم، ويعين الطالبات على إكمال مسيرتهن التعليمية في الدراسات العليا بسهولة، ويسر وخلق جو دراسي وإبداعي يحفزهن للمزيد من الإنجاز والعطاء.