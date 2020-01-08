القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، التي يقدمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، متفوقا على المصري محمد صلاح، زميله في الليفر، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح ماني ثاني سنغالي يتوج بالجائزة بعد مواطنه الحاجي ضيوف في عامي 2001 و2002، لينهي السيطرة العربية عليها في آخر 3 سنوات.

كذلك حافظ ماني (27 عاما) على بقاء الجائزة في ليفربول، كما جعله أكثر نادٍ حصل لاعبوه على الجائزة بواقع 4 مرات مناصفة مع مانشستر سيتي.

ماني أبهر العالم في 52 مباراة شارك فيها مع ليفربول بكل البطولات في عام 2019، سجل خلالها 31 هدفاً وصنع 13 أخرى، وتوج بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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وشارك ماني مع منتخب السنغال في 11 مباراة في العام الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى، وقاد أسود التيرانجا للتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2019.

وكان المنتخب السنغالي بقيادة ماني قريباً من اقتناص اللقب الأفريقي، لولا الخسارة أمام الجزائر في النهائي بهدف دون رد.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديوجراف 5 حقائق بعد تتويج ساديو ماني بجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2019.