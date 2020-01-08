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جامعة نجران تبدأ التسجيل في برامج الماجستير
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، خلال الفترة 26 / 5 – 6 / 4 / 1441 هـ .
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري أنه تم تخصيص القبول في برامج الماجستير في التربية الخاصة في “مسار صعوبات التعلم”، و “المناهج وطرق التدريس”، و”الحديث وعلومه ” ، و “الفقه” للبنين والبنات، فيما خصصت برامج ” الرياضيات” ، و “رياض الأطفال” ،و اللغة الانجليزية التطبيقي” للبنات فقط ، وبرنامج ” فيزياء المواد المتقدمة” للبنين فقط.
وأشار إلى أن التسجيل سيكون متاح عبر الرابط الإلكتروني (هنا) .
ودعا الدكتور عسيري المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الالكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية ، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.
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