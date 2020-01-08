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الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

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2020-01-08

الحكومة الكويتية تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

أكدت اختراق موقع وكالة كونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفت الحكومة الكويتية نبأ الانسحاب الأمريكي من معسكر عريفجان
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه تم اختراق موقعها على الإنترنت.
وفي وقت سابق بث المخترقون خبرًا عن استعداد أمريكا لسحب قواتها من الكويت في غضون 3 أيام وذلك بعد عملية عين الأسد في العراق.

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وكانت إيران استهدفت الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم، بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان القوات الأمريكية، وهما قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي زارها ترامب في ديسمبر 2018، وقاعدة أربيل في كردستان العراق.

وفي حين أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 80 جنديًا على الأقل إثر الهجمات الصاروخية، أكد الرئيس الأمريكي والسلطات العراقية والدنماركية والنرويجية عدم وقوع أي قتلى؛ لأن القوات تمكنت من الاختباء والتستر في المخابئ بعد تلقي تحذيرات مبكرة عن وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.

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