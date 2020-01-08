2020-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/٩م.

وأكدت الصحة أنه سيستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق٢٠٢٠/١/٣٠م، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط عبر الرابط التالي: هنا

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ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية / رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد. توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من اجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.

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