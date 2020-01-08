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شكرا لقرائتكم فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي
ابتداءً من يوم غد الخميس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/٩م.
وأكدت الصحة أنه سيستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق٢٠٢٠/١/٣٠م، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط عبر الرابط التالي: هنا
ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب وأصبح دور المرمزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية / رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد. توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من اجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.
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