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فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي

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2020-01-08

فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي

ابتداءً من يوم غد الخميس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الترميز الطبي ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٠/١/٩م.

وأكدت الصحة أنه سيستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق٢٠٢٠/١/٣٠م، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط عبر الرابط التالي: هنا 

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ويعتبر الترميز الطبي من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الآن مهنة عالية الطلب وأصبح دور المر​مزين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتضمن الترميز الطبي مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية / رقمية، باستخدام نظام تصنيف صحي معقد. توفر البيانات الناتجة معلومات شاملة يتم استخدامها من اجل تمويل البرامج الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها.

 

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