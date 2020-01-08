مذكرة تفاهم لإنشاء قاعدة بيانات وراثية للإبل

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع نادي الإبل مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك تحقيقاً لما ورد في رؤية 2030، المتعلق ببرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي من توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكن المسائلة ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات وانطلاقة نحو تحقيق الغرض الأساس لنادي الإبل الهادف بالعناية بالموروث الشعبي للإبل وتطويره.

ومثل نادي الإبل في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي خالد بن سعود أبوحيمد، فيما مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نائب الرئيس لدعم البحث العلمي الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك.

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وبينت الاتفاقية أن تتيح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لنادي الإبل الاستفادة من القدرات التقنية ومخرجات أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بها المدينة لخدمة كل ما يتعلق بأبحاث الإبل وذلك من خلال تطوير تقنيات فحص إثبات الأبوة والنسب الخاصة بالإبل، والمساهمة في اعداد السياسات والتشريعات الخاصة بها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وراثية للإبل، وإنشاء مركز ابتكار لأبحاث الإبل، والمساهمة في انشاء المختبرات اللازمة للفحوص المخبرية للمنشطات وأمراض الإبل، إضافة إلى المساهمة والمشاركة في التعاون والتواصل الدولي فيما يخص أبحاث الإبل.

يذكر أن هذه المذكرة تشكل منطلقاً لإبرام اتفاقية شراكة تقنية مفصلة بين الطرفين لتفعيل التعاون، ويلتزم الطرفان بتسمية ممثلين عنهما للإعداد لهذه الاتفاقية خلال (30) يوما من تاريخ توقيع هذه المذكرة، بموجب خطاب رسمي موجه للطرف الآخر.

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