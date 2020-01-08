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شكرا لقرائتكم إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى شركة بوينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيران ترفض تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى شركة بوينغ
كل ركاب وأفراد الطاقم قُتلوا جراء الحادث
متابعات الخليج 365 - متابعة
رفضت إيران تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى شركة بوينغ.
وقالت السفارة الأوكرانية في إيران، اليوم الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً في المحرك، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران.
وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.
وذكرت السفارة، في بيان أن 168 شخصاً اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي تكهنات بشأن تحطم الطائرة.
وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، “قتلوا”.
من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
وكانت الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بطهران تقل 82 إيرانياً و63 كندياً و3 بريطانيين.
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