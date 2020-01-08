وزارة الثقافة تطلق "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض، ويستمر من 10 إلى 30 يناير 2020 بمشاركة 20 فنانا من السعودية والعالم، من بينهم النحاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.

وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في السعودية برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالا تحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري، وتعبر عن روحه الأصيلة.

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ويحضر في المناسبة نحاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، إيزابيل لانغتري من بريطانيا، نيكولاي كارليخانوف من روسيا، نيكولاي فليسيق من فرنسا، هيروشي مياوتشي من اليابان، أنطونيوس مايرودياس من اليونان، بيتر بوريسوف من بلغاريا، علي جبار من العراق، مارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، ريناتو برونيلو من البرازيل، خوسيه سانز من إسبانيا، رافاييل ألكساندر من ألمانيا، بيتر موقوسانو من رومانيا، يانغ ليو من الصين، بياو وانغ من تايوان، فاليريان جيكيا من جورجيا، ناجي فريد من مصر، ومحمد بوعزيز من تونس.

ويأتي "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فنانا من السعودية ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة من تنظيمه إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في السعودية بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في السعودية، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.