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عدن - ياسمين التهامي - بعد ضرب قواعد أمريكية في العراق، ضرب الشلل مطارات الإمارات، واتخذت الأخيرة كرابع دولة عربية بعد مصر والأردن والبحرين قرارا بشأن رحلات الطيران المدني للعاصمة العراقية منذ مقتل سليماني.

حيث ألغت شركتا طيران الإمارات، وفلاي دبي رحلات إلى بغداد، الأربعاء، بهدف "سلامة الركاب"، بالتزامن مع تصعيد إيراني أمريكي في العاصمة العراقية، عقب مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

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عاجل.. الشلل يضرب مطارات الإمارات بعد ضرب قواعد أمريكية.. وهذا مايحدث الآن



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وتكون الإمارات بذلك، رابع دولة عربية تتخذ تلك الخطوة بعد مصر والأردن والبحرين.

وقالت شركة طيران الإمارات الرسمية، اليوم، إنها ألغت رحلتين من وإلى بغداد. مشيرة إلى أنها تراقب التطورات عن كثب ومن أولوياتها سلامة الركاب وأفراد أطقم الرحلات، وفق ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم المحلية.

ووفق المصدر ذاته، ألغت فلاي دبي رحلتها إلى بغداد في وقت لاحق اليوم.

وقالت الشركة الإماراتية: "نحن على تواصل مباشر بالمسافرين الذين تأثروا بهذا الإلغاء".

وأضافت: "ستعمل رحلاتنا إلى البصرة والنجف هذا الصباح وفق الجدول المعتاد.. نحن على اتصال مع السلطات المعنية ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة دوت الخليج، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.