“الأرصاد” تنبِّه “الباحة”: أمطار ورياح مثيرة للأتربة لمدة 3 أيام

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة غدًا، وتستمر ثلاثة أيام.

وجددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.