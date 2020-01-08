مساعد جوجل الصوتي قادر على قراءة المقالات بصوت عالي وطبيعي

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استعرضت جوجل ميزة جديدة في مساعدها الصوتي بحيث أصبح قادراً على التعرف على النصوص وقرائتها لك بصوت عالي وواضح وذلك بدعم 42 لغة مختلفة!.

إن كنت تتصفح موقع ما وقلت عبارة “Hey Google, read this,” فإن مساعد جوجل سيمكنه معرفة نص المقالة وتمييزه عن باقي أجزاء الموقع، والبدء بقرائته.

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هذه الفكرة ليست جديدة عموماً، لكن جوجل طورت من مساعدها بحيث تقدم تجربة قراءة أكثر طبيعية من خلال التعرف على الجمل والتعابير ونطقها بطريقة تحاكي البشر.

وعند البدء بقراءة النص فإنه سيعرضه لوحده وبقياس أكبر وهناك شريط تمرير ومفاتيح التحكم كالإيقاف المؤقت والتقديم والترجيع، كما يتم النزول بالصفحة تدريجياً أثناء القراءة، وتحاول جوجل إضافة ميزة تحديد النصوص الهامة تلقائياً.

الميزة حالياً ضمن فترة استعراض قبل التجريبية، ومع الوقت سنشهد وصولها بتطور أكبر قبل أن تتاح رسمياً لكافة المستخدمين. وحالياً يمكن استعراضها على الهواتف الذكية فقط، لكن لاحقاً قد تتاح في أجهزة التلفاز الذكي وغيرها ما يجعلها خيار مثالي للكثير من الفعاليات كالفنادق والمطارات والمطاعم.



