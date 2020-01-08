شاهد.. مواطن يروي تفاصيل حرق زوجته له بـ«الأسيد» لهذا السبب!!

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وقال ” أبو محمد ” في برنامج يا ” هلا ” إن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما، مؤكدًا على أنه سامحها رغم ذلك.

وأكد ” أبو محمد ” على أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيء مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام.