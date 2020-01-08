حساب المواطن يودع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين.. غدًا

يبدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يوم غد الخميس، وذلك بدلًا من يوم 10 يناير الجاري الذي يوافق يوم إجازة رسمية.

وطبقًا لقواعد الصرف في حساب المواطن يتم إيداع الدعم في موعد ثابت شهريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لكن إذا تصادف هذا اليوم مع يوم الجمعة، يتم تقديمه إلى يوم الخميس، وإذا تصادف يوم السبت يتم تأخير الدعم إلى يوم الأحد.

ويمكن الاستعلام عن دعم حساب المواطن عن طريق زيارة الحاسبة التقديرية للدعم، والتي من خلالها يمكن معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه.

ويجب للحصول على نتيجة سليمة في حاسبة الدعم التقديرية أن يتم إدخال مجموع الدخل الذي تحصل عليه الأسرة بشكل دقيق وإدخال عدد أفراد الاسرة بالشكل الذي تم إدخاله عند التسجيل في البرنامج حتى تكون المعلومات متطابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، أودع في الدفعة الماضية 2.6 مليار ريال وهو المبلغ المخصص لدعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.