«تعليم الشمالية»: بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة الحدود الشمالية خالد هادي المضياني أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج «نور» على شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 14/ 4/ 1436هـ فما قبله.

وأشار إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 15 / 4 / 1436 هـ، إلى 15 / 7 / 1436هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، وتوافر الاستمارة النمائية التي تثبت اتقان الطفل المهارات النمائية مع توصية معتمدة من معلمة الصف متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن تكون روضة الأطفال التي التحق بها الطفل من الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم وروضات المدارس الأجنبية الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من التعليم، أو الروضات من خارج المملكة، شريطة توافر ما يفيد اتقان الطفل للمهارات النمائية مع توصية بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي ويصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو سفارة السعودية.